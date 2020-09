Гилфорд, Великобритания, , 05:08 — REGNUM Разработчики космической «песочницы» (геймерам предоставлена большая свобода по взаимодействию с миром) No Man's Sky объявили, что вскоре она получит обновление под названием Origins. Об этом 18 сентября они сообщили в блоге проекта.

Студия Hello Games написала, что подробное описание к патчу будет выпущено «на следующей неделе». При этом создатели игры не обошлись без создания атмосферы таинственности, отметив, что Origins «станет еще одним маленьким шагом в более длительном путешествии».

Напомним, самым большим обновлением 2019 года для No Man's Sky стало Beyond. В апреле 2020 Hello Games выпустила обновление Exo Mech, которое добавило в игру мехов (больших человекоподобных роботов).

