Сеул, , 05:08 — REGNUM В Южной Корее за прошедшие сутки выявили 110 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний.

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Из них 106 случаев связаны с распространением инфекции внутри страны, остальные четыре — импортные. Центр отмечает, что уже более двух недель в Южной Корее выявляют менее 200 зараженных ежедневно, однако риск возникновения новых вспышек заболевания все еще высок.

Таким образом, общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа в Республике Корея достигло 22 893. Также за 18 сентября в стране скончался еще один пациент с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Южной Корее жертвами осложнений COVID-19 стали 378 человек.