Москва, , 07:09 — REGNUM В субботу, 19 сентября, в Москве будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура воздуха +12… +14 °С. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

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В ночь на 20 сентября в Москве будет облачно с прояснениями, без осадков. Температура воздуха +5… +7 °С.

Ветер северо-западный 5−11 м/с, местами порывы до 16 м/с. Атмосферное давление 744 мм рт. ст.

В Подмосковье температура воздуха ожидается в интервале +10… +15 °С днём и +2… +7 °С ночью. По области местами заморозки до — 1 °C.

В воскресенье, 20 сентября, днём в столице ожидается +11… +13 °С. По области +9… +14 °С. Ночью в регионе ожидается +2… +7 °С. По области местами заморозки до — 1 °C. Днём в регионе северо-западный порывистый ветер до 17 м/с.

Как сообщало ИА REGNUM, ситуация с аномально тёплой погодой, которая наблюдалась прошлые зимние месяцы не повторится в предстоящую зиму.

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