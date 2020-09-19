Вашингтон, , 04:54 — REGNUM После релиза игры Crysis Remastered выяснилось, что она получила защиту от копирования Denuvo. Компания Crytek сообщила об этом 18 сентября на странице проекта в Epic Games Store.

«В игре используется стороннее DRM-решение: Denuvo Anti-Tamper», — сообщили разработчики. Стоит отметить: многие геймеры считают, что этот модуль негативно сказывается на производительности игры.

Ранее видеоблогер Линус Себастиан(LinusTech) опубликовал видео, в котором показал процесс тестирования Crysis Remastered на новейшей видеокарте Nvidia GeForce RTX 3080. Выяснилось, что на этой версии игры при разрешении 4K и максимальных настройках она может обеспечить лишь 25−32 FPS (кадров в секунду).

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