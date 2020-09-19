Тайбэй, , 04:45 — REGNUM Тайваньская компания Gygabyte представила пока не анонсированные Nvidia варианты видеокарт серии GeForce RTX 30. Об этом 19 сентября сообщил портал DSOgaming.

На сайте производителя был опубликован список, в который вошли такие устройства, как GeForce RTX 3080 с 20 гигабайтами видеопамяти, GeForce RTX 3070 (16 гигабайт) и GeForce RTX 3060 (8 гигабайт). Кроме того, в него также попали видеокарты с суффиксом S. Издание предположило, что за ним может скрываться слово Super.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что пользователи платформы eBay объявили войну спекулянтам, пдорого продающим видеокарты GeForce RTX 3060. Они стали размещать на сервисе издевательские объявления.

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