Вашингтон, , 04:33 — REGNUM Пользователи платформы для онлайн-торговли eBay объявили «войну» продавцам, которые занимаются спекуляцией, продавая видеокарты Nvidia GeForce RTX 3080 по заоблачным ценам. 18 сентября они стали размещать на сайте соответствующие объявления.

Например, один из пользователей разместил объявление о продаже GeForce RTX 3080 по цене, рекомендованной Nvidia ($699,99), пояснив в описании товара, что таким образом он хотел привлечь внимание покупателей, чтобы призвать их не покупать видеокарты у спекулянтов.

Другой «продавец» создал аукционный лот со стартовой ценой $100 и максимальной — $10 тыс. В объявлении он разместил фотографию с нецензурными словами в адрес спекулирующих продавцов. Ещё один пользователь eBay поместил в фотографии товара снимок, на котором запечатлён рулон туалетной бумаги с надписью «RTX 380».

https://twitter.com/pcgamer/status/1307041718408220672

Напомним, видеокарты Nvidia GeForce RTX 3080 в первые же часы после начала продаж закончились на складах Nvidia и ещё 50 розничных продавцов, имеющих магазины по всему миру. В компании заявили, что они наблюдают «беспрецедентный спрос на на RTX 3080».

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