Варшава, , 04:14 — REGNUM Разработчики Cyberpunk 2077 провели уже третью по счету трансляцию Night City Wire, в рамках которой они раскрыли новую информацию об игре. Она прошла 18 сентября на YouTube-канале проекта.

Студия CD Project Red рассказала о криминальных группировках Ночного Города, а также о том, с чем будут сталкиваться в нём геймеры. Например, они увидят, как обитатели Night City проводят в клубах свой досуг, которому сопутствуют все известные атрибуты разгула.

В городе также можно будет увидеть полицейских мехов (больших человекоподобных роботов), повсеместную реализацию технологии дополненной реальности, космодром, лифты, которые по своей функции больше похожи на «порталы». Кроме того, разработчики дали понять, что история Ночного Города будет связана с настольной игрой.

Стоит отметить, что CD Project Red также назвала системные требования игры. Команда проекта порекомендовала геймерам использовать компьютер, оборудованный процессором Intel Core i7−4790 (AMD Ryzen 3 3200G), 12 гигабайтами оперативной памяти, видеокартой Nvidia GeForce GTX 1060 6GB (или AMD Radeon R9 Fury). Разработчики также настойчиво рекомендуют использовать твердотельне накопители (SSD).

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