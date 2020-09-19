Мехико, , 04:10 — REGNUM В Мексике за прошедшие сутки скончались 624 пациента с коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба мексиканского минздрава.

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Таким образом, общее число жертв осложнений COVID-19 в стране выросло до 72 803 человек. Также за минувшие сутки в Мексике выявили 4841 случай заражения коронавирусом нового типа. Всего с начала пандемии на мексиканской территории подтвердили 688 954 случая инфицирования SARS-CoV-2.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 сентября в Аргентине на три недели продлили карантин из-за пандемии коронавирусной инфекции. К тому моменту общее число выявленных случаев COVID-19 в стране превысило 600 тысяч.