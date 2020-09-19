Варшава, , 03:47 — REGNUM Студия CD Project Red опубликовала системные требования ПК-версии будущей игры Cyberpunk 2077. Информацию она выложила 18 сентября на Twitter-странице проекта.

Стоит отметить, что одна из самых ожидаемых игр 2020 года не предъявит «заоблачных» требований к компьютерам геймеров. Для того, чтобы играть на минимальных настройках графики, понадобится ПК, оборудованный процессором Intel Core i5−3570K (или AMD FX-8310), 8 гигабайтами оперативной памяти и видеокартой Nvidia GTX 780 (или AMD Radeon RX 470).

Для комфортной игры разработчики рекомендуют компьютер с Intel Core i7−4790 (AMD Ryzen 3 3200G), 12 гигабайтами «оперативки», видеокартой Nvidia GeForce GTX 1060 6GB (или AMD Radeon R9 Fury).

Стоит отметить, что даже в минимальных требованиях создатели игры порекомендовали использовать не жесткий диск (HDD), а твердотельный накопитель (SSD). Игра займёт на нём 70 гигабайт пространства.

Релиз Cyberpunk 2077 запланирован на 19 ноября 2020 года. Ранее ИА REGNUM сообщило, что был опубликован первый комикс по мотивам этой видеоигры.

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