Париж, , 03:27 — REGNUM Известный французский геймдизайнер Мишель Ансель объявил, что он покидает индустрию видеоигр. Публикацию он разместил 18 сентября на своей странице в Instagram.

Ансель сообщил подписчикам, что спустя 30 лет он решил прекратить создавать игры и полностью сосредоточиться на другом своём пристрастии: диких животных. Бывший геймдизайнер расказал, что его новый проект имеет место в реальном мире — это открытый заповедник дикой природы.

Он заранее успокоил геймеров, которые могли начать переживать по поводу судьбы проекта игры Beyond Good and Evil 2, сообщив, что команда уже много месяцев работает без него, и что вскоре поклонники франшизы смогут увидеть «прекрасные вещи».

https://www.instagram.com/p/CFRbPpnqCxu/

Мишель Ансель работал во французской компании Ubisoft. Он руководил созданием игр франшиз Rayman и Beyond Good & Evil.

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