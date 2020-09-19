Буэнос-Айрес, , 03:23 — REGNUM Действие карантинных мер, направленных на сдерживание распространения коронавируса в Аргентине, продлено до 11 октября решением властей страны, сообщает пресс-служба администрации аргентинского президента.

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Указанный шаг сделан на основании консультаций с экспертами и руководителями регионов республики. При этом отмечается, что власти каждой провинции могут отдельно, в зависимости от ситуации, принимать решения об ужесточении или ослаблении карантинного режима.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 сентября общее число выявленных случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 в Аргентине достигло 601 713.

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