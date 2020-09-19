Вашингтон, , 03:07 — REGNUM Шторм «Уилфред» сформировался в Атлантическом океане в 1015 км к юго-западу от Кабо-Верде, сообщает пресс-служба Национального центра США по ураганам.

Скорость его движения в северо-западном направлении составляет 28 км/ч. Внутри шторма скорость ветра достигает 18 м/с.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 сентября в Атлантическом океане в 545 километрах к северо-востоку от мексиканского города Тампико сформировался тропический шторм «Бета».

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