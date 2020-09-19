Вашингтон, , 03:40 — REGNUM В США на 88-м году жизни вечером 18 сентября скончалась старейший член Верховного суда Рут Бейдер Гинзбург. Об этом сообщает пресс-служба Верховного суда США.

В распространённом заявлении отмечается, что Гинзбург была второй в истории страны женщиной, достигнувшей столь высокого поста, который она занимала более 27 лет.

Гинзбург умерла от рака поджелудочной железы в своём доме в Вашингтоне. Её смерть позволяет президенту США Дональду Трампу выдвинуть на освободившийся пост свою кандидатуру.

Как сообщало ИА REGNUM, в США 15 июля домой была была выписана старейший член Верховного суда 87-летняя Рут Бейдер Гинзбург, ранее доставленная в больницу Джонса Хопкинса в Балтиморе с подозрением на инфекцию.

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