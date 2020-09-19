Лондон, , 02:42 — REGNUM Вторая волна коронавирусной инфекции Великобритании неизбежна и уже наблюдаются признаки ее появления, заявил британский премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в эфире телеканала Sky News.

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Глава правительства допустил, что для сдерживанию распространения COVID-19 в стране могут быть приняты жесткие ограничительные меры, включая общенациональный карантин.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 сентября в Великобритании за 24 часа зафиксировали 4322 новых случая заражения коронавирусом SARS-CoV-2, что является максимальным суточным показателем с 8 мая. Всего на территории королевства зарегистрировали 384 090 подобных фактов.

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