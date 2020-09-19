Вашингтон, 19 сентября 2020, 02:16 — REGNUM Сухопутный участок границы США с Канадой будет скоро открыт для пересечения, заявил американский президент Дональд Трамп в ходе брифинга.
По словам главы Белого дома, указанный вопрос находится на стадии обсуждения. Трамп отметил, что за открытие выступает канадская сторона.
Президент добавил, что власти стран пытаются выбрать приемлемую дату для этого решения.
«Мы хотим выбрать хорошую дату», — сказал Трамп.
Напомним, ранее министр общественной безопасности и обеспечения готовности к чрезвычайным ситуациям Канады Уильям Блэр заявил, что канадская сторона не будет открыта по крайней мере до 21 октября. Перемещение через нее было ограничено 21 марта из-за пандемии нового коронавируса.
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