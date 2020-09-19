Вашингтон, , 02:16 — REGNUM Сухопутный участок границы США с Канадой будет скоро открыт для пересечения, заявил американский президент Дональд Трамп в ходе брифинга.

По словам главы Белого дома, указанный вопрос находится на стадии обсуждения. Трамп отметил, что за открытие выступает канадская сторона.

Дональд Трамп «Мы изучаем вопрос с границей с Канадой. Канада желает, чтобы ее открыли. В достаточно скором времени мы откроем границу».

Президент добавил, что власти стран пытаются выбрать приемлемую дату для этого решения.

«Мы хотим выбрать хорошую дату», — сказал Трамп.

Напомним, ранее министр общественной безопасности и обеспечения готовности к чрезвычайным ситуациям Канады Уильям Блэр заявил, что канадская сторона не будет открыта по крайней мере до 21 октября. Перемещение через нее было ограничено 21 марта из-за пандемии нового коронавируса.

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