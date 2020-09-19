Красноярск, , 02:16 — REGNUM В субботу, 19 сентября, в Красноярске будет облачно с прояснениями, небольшой дождь, температура воздуха +13… +16 °С. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

В 06:00 на Театральной площади было +9 °C.

Ночью с 19 на 20 сентября ожидается до +7 °C, дождь.

Скорость западного ветра 3−8 м/с, на порывах до 13−18 м/с. Давление — 739 мм рт. ст.

В воскресенье, 20 сентября, в Красноярске до +17 °C днём и до +4 °C ночью. Временами небольшой дождь.

В понедельник, 21 сентября, в Красноярске ожидается до +21 °C днём. Ночью — до +5 °C.

По прогнозам Среднесибирского УГМС, 19 сентября в центральных районах Красноярского края ожидаются порывы западного ветра до 15−18 м/с. На юге Таймырского муниципального района продолжает сохраняться высокая пожарная опасность IV класса.