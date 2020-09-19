Вашингтон, , 01:59 — REGNUM В Атлантическом океане 18 сентября сформировался новый тропический шторм «Бета». Об этом сообщает Национальный центр США по наблюдению за ураганами.

В настоящее время «Бета» находится примерно в 545 километрах на северо-восток от портового города Тампико (Мексика) и со скоростью около 15 километров в час продолжает перемещаться в северо-восточном направлении.

Скорость ветра в пределах тропического шторма на порывах достигает 18 м/с. Предполагается, что к вечеру 20 сентября «Бета» изменит направление движения и 21 сентября окажется вблизи западного побережья Мексиканского залива.

Как сообщало ИА REGNUM, в городе Ориндж-Бич (штат Алабама, США) в результате воздействия тропического шторма «Салли» погиб человек.

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