Гватемала, , 01:40 — REGNUM Президент Гватемалы Алехандро Джамматтеи заразился коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба гватемальского правительства.

Алехандро Джамматтеи

Сообщается, что Джамматтеи в шестой раз сдал тест на выявление коронавирусной инфекции. В этот раз результат теста оказался положительным.

«Президент продолжит исполнять свои обязанности и работать на благо страны, соблюдая необходимые меры предосторожности», — говорится в сообщении.

Отмечается, что президент Гватемалы будет работать удаленно, а также приостановит участие в публичных мероприятиях. В связи с болезнью гватемальского лидера граждан страны призвали тщательней соблюдать необходимые санитарные требования.

По последним данным, в Гватемале подтверждено 83 344 случая заражения коронавирусом нового типа. Жертвами осложнений COVID-19 в стране стали 3076 человек.