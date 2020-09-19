Иерусалим, , 00:21 — REGNUM В Израиле за минувшие сутки умерло рекордное с начало пандемии число пациентов с коронавирусной инфекцией — 27 человек, сообщает пресс-служба израильского минздрава.

Иерусалим

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Таким образом, общее число жертв осложнений COVID-19 в Израиле достигло 1196. Также за 18 сентября в стране выявил 3815 случаев заражения коронавирусом нового типа. Всего с начала пандемии на израильской территории подтвердили 179 071 случай инфицирования SARS-CoV-2.

В настоящее время в больницах Израиля находятся 1195 пациентов с коронавирусной инфекцией, из них 581 — в тяжелом состоянии. Отмечается, что 158 пациентов подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Это также рекордный показатель с начала пандемии.