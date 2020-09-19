Красноярск, , 00:18 — REGNUM Экс-министр лесного хозяйства Красноярского края Дмитрий Маслодудов задержан по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. Об этом 18 сентября сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Краснояркому краю и Хакасии.

Откат Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По предварительной версии следствия, Маслодудов в период с марта 2018-го по март 2020 года осуществлял покровительство лесозаготовительной компании ООО «Краслесторг», за что получил в общей сложности четыре миллиона рублей. Посредником в передаче взятки от учредителей компании выступал брат экс-министра Юрий Маслодудов, получивший от них более семи миллионов рублей. Утверждается, что Юрий являлся фактическим руководителем компании.

В настоящее время Юрий Маслодудов уже находится под арестом по уголовному делу о незаконных рубках лесных насаждений. В отношении его брата экс-министра решение об аресте в ближайшее время вынесет суд.

Напомним, министр лесного хозяйства Красноярского края Димитрий Маслодудов, занимавший свой пост с декабря 2017 года, 15 сентября, был освобождён от занимаемой должности.

Как сообщало ИА REGNUM, в министерстве лесного хозяйства Красноярского края правоохранительные органы проводят обыски.

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