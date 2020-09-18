Аддис-Абеба, , 23:57 — REGNUM С начала эпидемии COVID-19 на африканском континенте выявлено 1 380 833 случая коронавирусной инфекции, 18 сентября сообщает Africa CDC.

Масаи © ИА REGNUM

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Согласно актуальной информации Африканского союза, жертвами эпидемии в Африке стали 33 416 человек. При этом 1 132 950 пациентов уже выздоровели от COVID-19.

Почти половина всех случаев COVID-19 в Африке, около 655 тысяч, зарегистрирована в ЮАР. Также в ЮАР зарегистрировано наибольшее число смертей от заболевания — 15 772.

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