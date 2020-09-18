Москва, , 23:06 — REGNUM В Москве за последние сутки скончались 11 пациентов с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщается вечером 18 сентября в Telegram-канале оперативного штаба столицы.

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"В Москве скончались 11 пациентов с подтверждённой пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус», — говорится в сообщении.

Всего, согласно данным оперативного штаба, в столице выявлено уже 274 808 случаев заражения коронавирусом, скончались 5044 пациента с COVID-19, излечились и были выписаны из больниц 235 136 человек.