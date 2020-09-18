Москва, , 22:20 — REGNUM В Вооружённых силах России по состоянию на 18 сентября выявлено 464 военнослужащих с коронавирусом. Об этом сообщается в информационном бюллетене Минобороны.

Минобороны России

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"В органах военного управления, объединениях, соединениях, воинских частях в период с марта месяца на текущие сутки установлено 464 военнослужащих с положительными результатами тестирования», — говорится в сообщении.

По данным Минобороны, в настоящее время шесть военнослужащих с коронавирусом находятся в состоянии средней тяжести, у остальных заболевание протекает бессимптомно.

Сообщается также, что за сутки после прохождения лечения выздоровел ещё 61 военнослужащий, общая численность выздоровевших в Вооружённых силах достигла 11 606 человек.