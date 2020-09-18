Симферополь, , 22:02 — REGNUM У троих сотрудников международного детского центра «Артек» подтверждено заражение коронавирусом за последнюю неделю, сообщается в официальной группе «Артека» «ВКонтакте» 18 сентября.

МДЦ «Артек»

«По состоянию на 18.09.2020 из общего фактического штата работников Центра — 2567 человек, за последнюю неделю выявлены три работника с положительным результатом на COVID-19. Согласно необходимому распорядку, данные сотрудники и их ближнее окружение были отстранены от работы и отправлены в лечебные учреждения на госпитализацию либо на самоизоляцию», — говорится в сообщении.

В «Артеке» сообщили, что центр работает в строгом соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами.

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В детском центре также выступили с опровержением информации, распространяемой в социальных сетях одной из сотрудниц лагеря, о нахождении заболевших COVID-19 сотрудников детского центра на территории лагеря и несущих угрозу детям, что не соответствует действительности. Действия сотрудницы администрация лагеря объясняет сокращением её должности.

Как сообщало ИА REGNUM, всего в Республике Крым на 18 сентября зарегистрировано 3573 случая заражения новой коронавирусной инфекцией.