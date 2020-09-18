Оттава, , 21:11 — REGNUM Власти провинции Квебек в Канаде пообещали провести более 1000 рейдов по барам и ресторанам в связи с ростом заболеваемости COVID-19, 18 сентября сообщает Agence France-Presse.

Полицейский автомобиль. Квебек Dickelbers

«Мы должны использовать все имеющиеся в нашем распоряжении инструменты… чтобы избежать второй волны в Квебеке» , — заявила журналистам министр общественной безопасности провинции Женевьев Гильбо.

В Квебеке введено обязательное ношение масок в общественных местах, запрещена продажа алкоголя после полуночи в барах и ресторанах, а также запрещены танцы и караоке.

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