Сыктывкар, , 21:01 — REGNUM В Сыктывкаре появится центр реабилитации для переболевших COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в министерстве здравоохранения республики.

Девушка в маске выходит из больницы Дарья Драй © ИА REGNUM

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"Министерством прорабатывается вопрос о создании центра реабилитации пациентов, перенесших новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) на базе одного из лечебных учреждений города Сыктывкара», — сообщили в ведомстве.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, первый в России реабилитационный центр для переболевших COVID-19 был открыт в Коми на базе Ухтинской физиотерапевтической поликлиники. В комплекс реабилитации входят процедуры ЛФК, лечение местной минеральной водой, грязелечение, магнитотерапия, электролечение, светолечение, ингаляционная терапия, озонотерапия, медикаментозная терапия в условиях дневного стационара. Курс реабилитации длится 14 дней.

С начала пандемии в Коми лабораторно подтвердили 7359 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией, 6314 человек уже выздоровели.