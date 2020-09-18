Санкт-Петербург, , 21:06 — REGNUM Губернатор Петербурга Александр Беглов рассчитывает, что будущим арт-парком «Тучков буян» на берегу Невы будут гордиться дети и внуки нынешних петербуржцев. Так градоначальник прокомментировал итоги международного конкурса на ландшафтно-архитектурную концепцию парка, победителем которого стал творческий консорциум в составе петербургской «Студии 44» и архитектурного бюро WEST 8 (Нидерланды).

Визуализация будущего парка «Тучков буян» «Студия 44»

По предварительным данным, стоимость реализации проекта арт-парка составит 5−6 млрд рублей, новое общественное пространство появится к 2024 году.

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Александр Беглов напомнил, что идею создания в центре Петербурга парка на месте, где ранее планировали построить так называемый «судебный квартал», выдвинул президент России Владимир Путин в 2018 году, лично посетив место будущего арт-парка.

«По его поручению мы провели международный конкурс на ландшафтно-архитектурную концепцию парка «Тучков буян». За то, чтобы парк назывался так, проголосовали сами горожане», — напомнил губернатор.

По его словам, «главной целью конкурса было найти проект, который не просто впишет новый парк в исторический квартал: «Тучков буян» должен удивлять и вдохновлять».

Александр Беглов поздравил победителей конкурса, поблагодарил финалистов и всех участников конкурса, жюри, партнеров из Фонда ДОМ. РФ и консалтинговой компании «КБ Стрелка».

«Вместе мы создадим арт-парк, которым будут гордиться наши дети и внуки», — сказал глава Санкт-Петербурга.

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