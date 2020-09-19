Токио, , 08:08 — REGNUM В Японии ослабляют ограничения, введённые из-за пандемии коронавируса, однако правительство призывает граждан к особенной внимательности.

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Ясутоси Нисимура, министр, отвечающий за борьбу с коронавирусом в Японии, призвал организаторов и участников крупных мероприятий принимать тщательные меры по борьбе с инфекцией, поскольку ограничение на количество участников 19 сентября будет отменено.

Организаторы крупных мероприятий, таких как бейсбольные и футбольные матчи, смогут увеличить количество участников до 50% от вместимости помещения.

Ясутоси Нисимура заявил, что смягчение ограничений является важным шагом на пути к созданию «новой нормы», в рамках которой будут сосуществовать меры по борьбе с коронавирусом и социально-экономическая активность населения.