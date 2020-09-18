Москва, 18 сентября 2020, 20:40 — REGNUM Препарат «Фавипиравир» включат в российский список ЖНВЛП (жизненно необходимые важнейшие лекарственные препараты), сообщил 18 сентября журналистам помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.
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Как ранее сообщало ИА REGNUM, противовирусный препарат «Фавипиравир» разрешили применять в России при лечении COVID-19 в амбулаторных условиях.
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