Москва, , 20:40 — REGNUM Препарат «Фавипиравир» включат в российский список ЖНВЛП (жизненно необходимые важнейшие лекарственные препараты), сообщил 18 сентября журналистам помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.

Кузнецов «В ближайшее время «Фавипиравир» будет включён в перечень ЖНВЛП, после чего предельные цены на препарат будут зарегистрированы в соответствии с утверждённой методикой, включающей в себя экономический анализ со стороны антимонопольной службы».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, противовирусный препарат «Фавипиравир» разрешили применять в России при лечении COVID-19 в амбулаторных условиях.

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