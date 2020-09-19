Токио, , 08:16 — REGNUM В Японии в префектуре Хёго школьники с 2022 учебного года будут покупать планшеты для учебы. Это решение принято советом по образованию префектуры Хёго, сообщает информационное агентство Kyodo.

Японские школьники Ray in Manila

Этот шаг — продолжение развития онлайн-образования в школах, распространившегося во время пандемии коронавируса. По данным совета по образованию префектуры, использование информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) значительно ускоряется в условиях пандемии. Администрация префектуры в 2020 году закупила 20 тыс. планшетов для школ, а также установила Wi-Fi в школьных зданиях.

Тем не менее предполагается, что учащиеся будут покупать обязательные для учёбы планшеты за свой счет. Администрация префектуры пока предусмотрела только студенческий кредит в $670 на покупку электронных устройств, начиная с 2020 учебного года.