Токио, , 19:48 — REGNUM В Японии 18 сентября зафиксировали 572 случая заражения коронавирусом, сообщает информационное агентство Jiji Press.

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От COVID-19 за сутки погибли девять человек. Общее число смертей от заболевания, вызванного коронавирусом, составило 1512. Летальные случаи зарегистрированы в шести префектурах: Сайтаме, Осаке, Фукуоке, Токио, Тибе и Айти.

В Токио за прошедшие сутки 220 человек заразились коронавирусом. Впервые за шесть дней этот показатель превысил 200.

В столице Японии 18 сентября 26 пациентов с COVID-19 находятся в тяжелом состоянии, на одного меньше, чем в предыдущий день.