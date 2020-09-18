Тюмень, , 19:46 — REGNUM В Тюменской области не рассматривают вопрос о введении режима самоизоляции. Об этом во избежание слухов заявила руководитель регионального управления Роспотребнадзора Галина Шарухо.

Коронавирус. Маска Mosreg.ru

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Она отметила, что рост заражений коронавирусом за последние две недели происходит за счёт взрослого населения.

«Среди детей с начала сентября заболеваемость ниже в сравнении с аналогичным периодом прошлого месяца на 23%», — сообщила Галина Шарухо.

Масочный режим будет действовать в области до снятия всех ограничений по коронавирусной инфекции, отметила руководитель регионального управления Роспотребнадзора.