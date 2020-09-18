Ляонин, Китай, , 19:38 — REGNUM В северо-восточной китайской провинции Ляонин прошли памятные мероприятия, напоминающие о событиях 89-летней давности. В этот день, 18 сентября 1931 года, японские войска, совершив провокацию с подрывом железнодорожного пути близь Шэньяна, нынешнего провинциального центра, начали против Китая вооруженную агрессию, в результате которой оккупировали северо-восточные территории страны, создав на них марионеточное псевдогосудаство Маньчжоу-го. Об этом 18 сентября сообщает Синьхуа, отмечая, что мероприятия в Шэньяне и других тринадцати городах Ляонина начались в 9 часов 18 минут утра воем сирен воздушной тревоги, после чего граждане собрались на церемонию колокольного звона в Шэньянском историческом музее «18 сентября».

Четырнадцать ударов в колокол, символизирующих такое же количество лет мужественной борьбы китайского народа с японским вторжением, сделали четырнадцать представителей всех социальных слоев и групп Шэньяна. Выступая на церемонии, 88-летний ветеран Ли Вэйбо, призвал «не забывать историю тех, кто пожертвовал своей жизнью ради нас» и «объединившись, построить и сохранить могущественное государство».