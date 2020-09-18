Краснодар, , 19:08 — REGNUM Усилить работу по предупреждению пожаров, а также по реагированию на чрезвычайные ситуации поручил глава МЧС России Евгений Зиничев в Краснодарском крае. Координационное совещание по вопросам обеспечения пожарной безопасности на территории региона министр провёл 17 сентября, темой стали два крупных пожара — в заповеднике Утриш в конце августа и в многоэтажном жилом доме в Краснодаре 13 сентября.

Пожарные машины тушат лесной пожар Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Зиничев подчеркнул, что работа должна быть направлена, прежде всего, на предупреждение ЧС, а в случае ухудшения обстановки необходимо быстрое реагирование на возникающие угрозы.

«Произошедшие события показали, что необходимо постоянно вносить корректировки в планы с учетом изменения обстановки в регионе. Необходимо своевременно устанавливать особый противопожарный режим и предусмотреть увеличение группировки сил, прикрывающих лесные массивы. Жилой фонд также требует новых подходов к организации пожарной охраны субъекта», — цитирует Зиничева пресс-служба МЧС.

Глава ведомства также обратил внимание: число крупных природных (а их число и площадь уже сравнялись с показателем за весь 2019 год) и техногенных пожаров в регионе говорит о том, что нужны дополнительные меры, а защита природных территорий национальных парков, заповедников должна быть на особом контроле.

Как сообщало ИА REGNUM, пожар в заповеднике Утриш в конце августа стал крупнейшим природным пожаром в регионе — огонь прошёл около 130 га, тушить огонь приходилось с воздуха из-за сложного ландшафта. Всего с начала 2020 года на территории Краснодарского края зарегистрировано 133 природных пожара на общей площади более 1120 га. Отметим, что, по данным властей Кубани, для контроля ситуации с пожарами региону не хватает 20 пожарных частей.

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