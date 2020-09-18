Владимир, , 18:59 — REGNUM Во Владимирской области продлили режим самоизоляции для граждан старшего возраста. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областной администрации.

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Соответствующие изменения внесены в указ «О введении режима повышенной готовности». Срок действия «ограничительных мер, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия», для граждан старше 65 лет продлили с 21 сентября по 4 октября.

Режим самоизоляции предусматривает посещение общественных мест только в случае крайней необходимости — для получения медицинской помощи, выгула животных не дальше 100 метров от дома, похода до ближайшего магазина или аптеки.

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