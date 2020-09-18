Минск, , 18:59 — REGNUM Уже через месяц начнётся тестирование в Белоруссии препарата «Спутник V» — российской вакцины от COVID-19, заявил 18 сентября посол РФ в Белоруссии Дмитрий Мезенцев в интервью «Россия-24».

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: страны в поисках вакцины — все новости»

Как отметил Мезенцев, к тестированию будут привлечены волонтёры.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Белоруссия станет первой страной, куда из России поступит «Спутник V» — первая в мире вакцина от коронавирусной инфекции.

Читайте ранее в этом сюжете: Массовая вакцинация от коронавируса в Москве может начаться в декабре