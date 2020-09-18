Подгорица, , 18:40 — REGNUM Институт общественного здравоохранения Черногории огласил данные по ситуации с коронавирусом на 18 сентября. Из обработанных 658 ПЦР-тестов 208 оказалось позитивных. Четыре человека скончались. С начала года с коронавирусом в стране умерли 133 пациента.

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За сутки выздоровели 105 человек, а общее число активных случаев составляет 2581 (индекс на 100 тысяч населения — 415).