Москва, , 18:38 — REGNUM Упаковка «Арепливира» — нового препарата от COVID-19 российского производства — будет стоить 12 320 рублей, заявил 18 сентября гендиректор «Промомеда» Андрей Младенцев.

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В интервью ТАСС глава компании-производителя «Арепливира» заявил:

«Рекомендованная розничная цена — 12 320 руб.».

По его словам, в упаковке находится 40 таблеток (по 200 мг). Лекарство начнёт появляться в продаже 21 сентября.

Препарат, по словам Младенцева, отпускается по рецепту. Его следует применять в течение первых суток после появления признаков COVID-19.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале сентября в список препаратов, рекомендованных Минздравом РФ к использовании при лечении COVID-19, добавился и «Арепливир».

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