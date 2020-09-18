Рим, , 18:35 — REGNUM

По данным на вечер пятницы, 18 сентября, в Италии умерли 35 668 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 10 (днем ранее — на 13), сообщили журналистам в министерстве здравоохранения.

Следы на лице от защитной маски у итальянского врача (сс) Alberto Giuliani

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Выздоровели 216 807 человек, за сутки этот показатель увеличился на 853 (днем ранее — на 689).

Число подтвержденных носителей выросло на 1907 (днем ранее — на 1452). В последний раз столь высокий показатель фиксировался в начале мая. В последние пять дней этот показатель неизменно растёт. С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 294 932.

В настоящее время заражены 42 457 человек — на 1044 больше, чем днем ранее. Количество актуально заражённых (непрерывно снижавшееся с конца апреля до начала июля) растёт уже полтора месяца, за это время увеличилось в 3,5 раза. При этом гораздо медленнее увеличивается количество умерших: врачи связывают это с изменением среднего возраста заражённых — теперь это почти всегда молодые люди и люди среднего возраста.