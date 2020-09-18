Таруса, Калужская область, , 18:51 — REGNUM Калужская область является «пилотной» по развитию сельского туризма в России. За 10 лет число предпринимателей, занимающихся агротуризмом, увеличилось вдвое. В 2010 году в области действовали 265 гостевых домов, сегодня их количество достигло 625. Об этом 18 сентября сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном министерстве экономического развития.

В Калужской области популярность набирает сельский туризм. Т Visit-tarusa.ru

Традиционно большой популярностью у гостей региона пользуется отдых в Тарусском районе. Муниципалитет граничит с Московской и Тульской областями. Благоприятные природно-климатические условия, богатое историческое прошлое, культурные традиции создают конкурентные преимущества. Чтобы реализовать их в полном объеме, был создан Тарусский туристско-информационный центр. В последнее время популярность набирает сельский туризм. Так, в районе предлагают любителям сельского туризма: загородный СПА отель WELNA Eco Spa Resort, базу отдыха «Крутой Яр», дом отдыха «Серебряный век», гостевой дом «Усадьба» и другие объекты. Отдыхающие смогут насладиться природой, чистым воздухом и блюдами традиционной кухни. К их услугам — также эколавки, в которых можно приобрести экологически чистые продукты, выращенные на Тарусской земле, рыбалка и зоопарк.

Туристский отдых в сельской местности в Калужской области возможен в любое время года. Он сбалансирован как по цене, так и качеству, считают в региональном минэкономразвития.

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