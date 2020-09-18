Североморск, Мурманская область, , 18:03 — REGNUM Жителям Североморска рекомендовали воздержаться от прогулок в течение пяти дней — с 21 по 25 сентября здесь пройдут военные учения.

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации Североморска, в эти дни в городе пройдут учения по аэрозольной маскировке кораблей и причального фронта мыса Алыш.

«Горожанам рекомендуют воздержаться от проветривания помещений и пребывания на улице», — говорится в сообщении.

Учения проводит служба радиационной, химической и биологической защиты Северного флота ВМФ России.

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