Злынковский район, , 18:04 — REGNUM Более 400 кг мясных консервов обнаружили в легковом автомобиле инспекторы на ветеринарном посту в Злынковском районе Брянской области. Водитель не смог предоставить документы на оптовую партию, весь груз вернули в Белоруссию, сообщили 18 сентября в пресс-службе регионального управления Россельхознадзора.

Легковушку остановили в пункте пропуска «Красный Камень» на автодороге А-240 Брянск — Новозыбков. В автомобиле находилось более 400 кг мясных консервов производства Республики Беларусь. Ветеринарные сопроводительные документы, подтверждающие качество и безопасность груза, у водителя отсутствовали, сам транспорт находился в неудовлетворительном санитарном состоянии. В установленном законом порядке подозрительную партию вернули на белорусскую сторону.

Виновное лицо привлечено к административной ответственности.