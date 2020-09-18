Санкт-Петербург, , 17:54 — REGNUM Мурманские власти решили контролировать поток туристов в знаменитую Териберку — в ближайшее время здесь планируют создать природный парк. Об этом на форуме «Доступная Арктика» заявил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Териберка Bair175

«Природный парк нам нужен, чтобы регулировать поток туристов. Чтобы легально через управляющую компанию реализовать тот мастер-план по развитию инфраструктуры, который мы уже создали. Мы введем плату за посещение природной территорий, но введем и кэшбэк. Если турист приехал и вывез за собой мусор, тогда будем возвращать часть платы», — подчеркнул губернатор.

Он отметил, что турпоток в Териберку составляет более 40 тысяч человек. При этом собственный доход села составляет 1,3 млн рублей в год, из которых 60% — это НДФЛ с оплаты труда местного населения. В связи с этим важно создание природного парка.

Как сообщало ИА REGNUM, создание природного парка обусловлено еще и желанием сохранить уникальную природу — рядом с Териберкой, в частности обитают краснокнижные соколы. Сейчас в работе находится несколько возможных территориальных вариантов проектирования природного парка, идут полевые работы и социологические исследования.