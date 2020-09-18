Нальчик, , 17:53 — REGNUM В Кабардино-Балкарии перевели на дистанционное обучение из-за коронавируса учащихся школы в Баксанском районе. Образовательная организация расположена в селении Псычох, в ней учатся 129 детей.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: ситуация в регионах — трансляция»

Как отметил глава управления Роспотребнадзора Жирослан Пагов, «исключить занос (коронавируса) в учебное заведение невозможно», но массового закрытия школ в регионе не планируется.

«Если будет какой-то очаг, тогда будем точечно отрабатывать. Такого повального закрытия [учебных заведений] уже не планируется», — пишет ТАСС.

Всего, по словам Пагова, в Кабардино-Балкарии зафиксировано 16 случаев заражения коронавирусом в образовательных организациях, в том числе высших.