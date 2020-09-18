Ульяновск, , 17:47 — REGNUM В Ульяновской области в пандемию коронавируса основными «источниками инфекции стали вахтовики», при этом в регионе большинство пациентов переболели COVID-19 в лёгкой форме. Об этом сообщает министерство здравоохранения Ульяновской области по итогам научно-практической конференции по вопросам качества управления и безопасности медицинской деятельности.

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Конференция прошла сегодня, 18 сентября, в онлайн-режиме. Основной вопрос касался эпидемиологической ситуации с распространением коронавируса. Было отмечено, что выздоровели 84,6% от общего числа заразившихся коронавирусом. Для лечения пациентов с COVID-19 развёрнуто 1238 коек, в том числе с кислородом — 430.

«Источниками инфекции стали вахтовики, которые массово вернулись с трудовых мест из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани. Люди в возрасте от 50 до 64 лет составили наибольшее количество зараженных — 4370 человек, в возрасте от 30 до 49 лет — 4113 человека», — цитируют в министерстве главного внештатного эпидемиолога ведомства, завотделом областной детской клинической больницы Фиру Сайфутдинову.

По её словам, 7811 пациентов в Ульяновской области переболели COVID-19 в лёгкой форме, 3202 перенесли коронавирус бессимптомно, у 2583 пациентов она протекала в средней форме тяжести, у 192 пациентов — в тяжёлой форме.

Как сообщало ИА REGNUM, на 18 сентября в Ульяновской области официально выявлено 14 033 случая заражения коронавирусом, всего выздоровели 12 032 человека, продолжает лечение 1861 пациент. Умерли 140 пациентов с COVID-19.

Всего в регионе проведено 254,7 тыс. лабораторных исследований, обследованы более 238 тыс. человек.

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