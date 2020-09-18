Амстердам, , 17:42 — REGNUM За сутки в Нидерландах подтверждено рекордное число новых случаев коронавирусной инфекции, 18 сентября сообщает агентство Associated Press.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: страны в поисках вакцины — все новости»

Согласно отчету, за прошедшие сутки в стране зарегистрировано 1972 новых случая COVID-19. Рекорд по суточному числу случаев заболевания в Нидерландах фиксируется четвертый день подряд.

С начала эпидемии в Нидерландах подтверждено 94 240 случая COVID-19, умерли от заболевания за всё время 6317 человек.

Читайте также: Коронавирус обнаружили у председателя избирательной комиссии Индонезии