Элиста, , 17:31 — REGNUM В Республике Калмыкия решили больше не переводить школьные классы на дистанционное обучение из-за случаев заражения коронавирусом среди детей. Об этом сообщил главный санитарный врач республики Джангар Санджиев, передаёт ИА REGNUM.

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В настоящее время из всех учеников, находящихся в статусе «контактные к заболевшему» и находящихся на самоизоляции и дистанционном обучении, зарегистрирован только один носитель коронавируса, заразившийся в семье. Принято решение работать точечно — с детьми из близкого окружения к ученику или педагогу. Обследоваться будут первые парты трёх рядов. Отправлять целый класс на карантин назвали неактуальной мерой предосторожности.

ИА REGNUM напоминает, что в 18 школах Республики Калмыкии выявлены случаи заражения коронавирусом. Положительный тест на коронавирус получили 21 ученик и 22 учителя. Классы переведены на дистанционный режим обучения.

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