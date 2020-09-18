Москва, , 17:30 — REGNUM Почти 90% выпускников специализированных «ФосАгро-классов» поступили в высшие учебные заведения в 2020 году. Спецклассы с углубленным изучением химии, физики, математики и информатики действию в школах пяти городов присутствия компании «ФосАгро» — Кировске, Апатитах, Череповце, Волхове и Балакове. В течение двух лет, а «ФосАгро-классы» — это два класса старшей школы — 10-й и 11-й, 125 школьников (по 25 в каждом классе) учились, участвовали в фестивалях и олимпиадах, посещали с экскурсиями лучшие вузы страны и знакомились с производством и социальной стороной деятельности «ФосАгро». Компания, которую все знают как крупнейшего производителя минеральных удобрений, показала, что может и в образовательной сфере сказать новое слово. С 2013 года общий объем инвестиций в систему образовательных проектов ФосАгро «школа — профессиональный колледж — вуз» составил 1,2 млрд рублей. В развитие проекта специализированных профориентационных классов и поддержку «ФосАгро-школ» направлено за это время около 550 млн рублей.

Почти 90% выпускников спецклассов поступили в вузы, при этом большинство выбрали инженерно-технический профиль, а 19 человек будут учиться по целевым направлениям от компании «ФосАгро».

Среди специальностей в приоритете у выпускников «ФосАгро-классов» 2020 года — «Информационные технологии», которым будут обучаться 34 человека. На втором месте в рейтинге «Электроэнергетика», 12 человек выбрали этот профиль, 6 станут специалистами в области «химической технологии», пятеро начали обучение по специальности, «теплоэнергетика и теплотехника», а 4 станут строителями.

Самым востребованным вузом для выпускников «ФосАгро-классов» остаётся Санкт-Петербургский горный университет: его студентами стали 11 вчерашних школьников. Также в этом году ребята выбрали для дальнейшего обучения Казанский государственный энергетический университет и Мурманский арктический госуниверситет (по 8 человек), а также Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» и Череповецкий государственный университет.

Ключевому профориентационному проекту ФосАгро исполнилось 7 семь лет и вот уже два года подряд на предприятия Группы приходят на работу выпускники специализированных классов, получившие профильное высшее образование в технических вузах. В 2019 году свою карьеру в ФосАгро начали девять выпускников образовательной системы компании, ожидается, что до конца года число молодых специалистов, начавших свой путь к компании со школьной скамьи, превысит тридцать человек.

Генеральный директор ПАО «ФосАгро» Андрей Гурьев отмечает, что «проект «ФосАгро-школа» с каждым годом набирает обороты. Мы в компании с удовольствием отмечаем, что в этом году в наши ряды вольется еще больше специалистов, которые со школьной скамьи находились в орбите ФосАгро, изучали технические специальности, получили образование, необходимое для того, чтобы строить карьеру на предприятиях Группы. Нам удалось воплотить в жизнь первоначальный замысел проекта — обеспечить приток в ФосАгро мотивированной и профессиональной молодежи. Мы заинтересованы в молодых специалистах, которые своей энергией и профессионализмом способны усилить наши трудовые коллективы. Компания обеспечивает таким специалистам достойные условия труда: хорошую заработную плату, возможность решения жилищных вопросов, перспективу профессионального развития и карьерного роста».

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