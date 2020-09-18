Астрахань, , 17:22 — REGNUM В Астраханской области с начала учебного года отмечен рост заболеваемости новой коронавирусной инфекцией, особенно среди школьников и взрослого трудоспособного населения, сообщает ИА REGNUM.

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Начальник отдела эпидемиологического надзора Роспотребнадзора Наталия Никешина рассказала на заседании в облправительстве, что рост заболеваемости носит сезонный характер, но осложняется отношением жителей региона к мерам профилактики.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в регионе планируют ужесточить контроль за ношением масок в общественных местах. По мнению губернатора, рост заболеваемости COVID-19 в регионе — небольшой, эпидемическая обстановка стабильна.

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