Псков, , 17:24 — REGNUM В Псковскую область поступило 542 дозы отечественной вакцины от коронавирусной инфекции, которые предназначены только для вакцинации медицинских работников. Об этом 18 сентября сообщили в региональном оперативном штабе.

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"Вакцинирован будет 271 человек», — уточнили в оперштабе.

На каждого человека необходимо две дозы.

Отметим, ранее председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко на заседании областного оперативного штаба заявила, что в настоящий момент в регионе идет активная вакцинация жителей от гриппа и ОРВИ.

На данный момент прививку поставили 375 700 человек — 11% населения из 60%, которые в этом году планировали привить. Этот показатель намного превышает данные 2019 года, пояснила чиновник.

Вместе с тем, в Псковской области ожидают поставку вакцины от пневмококковой инфекции.

«У нас заключен контракт на поставку 2300 доз вакцины, потом планируется закупить еще пять тысяч доз», — пояснила Гаращенко.

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